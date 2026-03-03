Jeden Nachmittag sind sie auf den Fluren und in den Zimmern des Seniorenparks Cecilie in Halberstadt anzutreffen: Drei junge Frauen aus Kolumbien, die sich auf den Weg nach Deutschland gemacht haben, um hier zu lernen.

Halberstadt. - Seit Montag sind sie offiziell Auszubildende zur Pflege-Fachkraft. Darauf haben sich Alexa Ramos, Catalina Acosta Castro und Juanita Peléaz schon seit Langem gefreut. In den vergangenen Monaten haben sie den Beruf schon kennengelernt, als pflegerische Hilfskräfte im Cecilienstift Halberstadt gearbeitet. „Wir sind froh, sie zu haben“, sagt Cecilienstift-Vorstand Holger Thiele.