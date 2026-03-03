weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Fachkräftemangel im Harz Wie drei junge Kolumbianerinnen Halberstadts Cecilienstift helfen

Jeden Nachmittag sind sie auf den Fluren und in den Zimmern des Seniorenparks Cecilie in Halberstadt anzutreffen: Drei junge Frauen aus Kolumbien, die sich auf den Weg nach Deutschland gemacht haben, um hier zu lernen.

Von Sabine Scholz 03.03.2026, 07:15
Alexa Ramos, Catalina Acosta Castro, Bereichsleiterin Ramona Ibe und Juanita Peléaz (von links) im Gespräch.
Alexa Ramos, Catalina Acosta Castro, Bereichsleiterin Ramona Ibe und Juanita Peléaz (von links) im Gespräch. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Seit Montag sind sie offiziell Auszubildende zur Pflege-Fachkraft. Darauf haben sich Alexa Ramos, Catalina Acosta Castro und Juanita Peléaz schon seit Langem gefreut. In den vergangenen Monaten haben sie den Beruf schon kennengelernt, als pflegerische Hilfskräfte im Cecilienstift Halberstadt gearbeitet. „Wir sind froh, sie zu haben“, sagt Cecilienstift-Vorstand Holger Thiele.