Magdeburger Triathlet auf Weg zum amerikanischen Ironman

Jan Roeder steht vor seiner größten sportlichen Herausforderung. Er hat sich durch jahrelanges hartes Training eine Eintrittskarte für den Ironman am 7. Mai 2022 in den USA erkämpft. Seine Intention: „Ich möchte unverletzt und mit einem Lächeln auf den Lippen durchs Ziel laufen.“ Wie er sich auf den Wettbewerb vorbereitet.

Magdeburg - Zum ersten Mal tritt der 56-Jährige in St. George in Utah zur Weltmeisterschaft im Langdistanz-Triathlon an. Das bedeutet für den Magdeburger die drei Ausdauerdisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen in einem Wettkampf zu vereinen und insgesamt eine Strecke von 226 Kilometern zu bewältigen.