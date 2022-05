Magdeburger Ulrichplatz und Wiederaufbau der Ulrichskirche bleiben Thema

Vor elf Jahren wurde in einem Bürgerentscheid ein Neuaufbau der Ulrichskirche abgelehnt. Dies möchte die Linke-Fraktion mit einer Resolution festlegen.

Blick über den Ulrichplatz in Magdeburg.

Magdeburg - Mit einem Antrag möchte die Fraktion „Die Linke“ das Ergebnis des Bürgerentscheids gegen den Wiederaufbau der Ulrichskirche festschreiben. In dem Beschlusstext heißt es kurz und knapp: „Der Stadtrat bekennt sich ausdrücklich zum Erhalt der Grünfläche und wird auch in Zukunft allen Versuchen diese Grünfläche zu verkleinern, entgegenwirken.“ In mehreren Ausschüssen wurde das Thema zum Teil emotional diskutiert. Und das Rechtsamt der Stadt hat schon einmal Bedenken gegen einen solchen Beschluss formuliert.