Magdeburger Uni macht Schulschwänzen und Schulabbruch zum Thema

Magdeburg - Die Drop-out-Quote – also die Rate der Schülerinnen und Schüler, die keinen Hauptschulabschluss am Ende der Schulzeit erworben haben – lag in Sachsen-Anhalt im Schuljahr 2019/20 noch immer bei etwa 10,2 Prozent. Im bundesweiten Vergleich ist die Quote damit weiterhin sehr hoch. Und auch Magdeburg macht dabei keine besonders gute Figur. Bei einer Untersuchung der Magdeburger Otto-von-Guericke-Uni kamen auch einige überraschende Erkenntnisse zutage.