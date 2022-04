Magdeburger Universität: Klimaschutz bald auf einer Stufe mit Studium und Lehre?

Die Vorbereitungen für eine neue Klimakommission im Senat der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg laufen an. Einberufung könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Am Mittwoch (20. Oktober) tagt der Senat der Universität in Magdeburg das nächste Mal.

Magdeburg - In Sachen Klimaschutz mischt eine kleine Hochschulgruppe die Otto-von-Guericke-Universität (OVGU) gerade gehörig auf. In einem Positionspapier, das von zahlreichen Mitarbeitern der Universität mitgetragen wurde, haben die „Students for Climate Justice Magdeburg“ eine klimaneutrale Universität bis spätestens 2030 eingefordert. Sie appellierten an die „Vorbildfunktion“ der OVGU als Forschungs- und Bildungseinrichtung.