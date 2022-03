Magdeburger Verkehrsbetriebe testen solarbetriebene Fahrplanaushänge an Bushaltestellen

Im Osten von Magdeburg läuft derzeit ein Testlauf mit „dynamischen Informationstafeln“ an den Bushaltestellen. Sollte der Test positiv verlaufen, könnte das System an weiteren Standorten zum Einsatz kommen.

Fahrplan auf Papier: In Magdeburg-Randau läuft gerade ein Testlauf für dynamische Aushänge an den Haltestellen.

Magdeburg - Pilotprojekt an Bushaltestellen im Osten von Magdeburg. An den Haltepunkten „Müllerbreite“ und „Ortsmitte“ in Randau haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zwei elektronische Fahrplanaushänge installiert, die mit Solarenergie betrieben werden.