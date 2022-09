Magdeburger Verkehrsbetriebe zeigen die neue Straßenbahn

Magdeburg - Wie sieht die neue Straßenbahngeneration aus, die ab 2024 an die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ausgeliefert werden soll? Und wie ist der Stand der Bauarbeiten zum neuen Betriebshof in Rothensee? Diesen Fragen konnten am Sonnabend (10. September 2022) zahlreiche interessierte Magdeburger bei den „MVB-Zukunftstagen“ nachgehen.