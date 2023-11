Familie Parnitzke aus Hopfengarten spendet in diesem Jahr ihre Blaufichte für den Weihnachtsmarkt. Er wird die neue Attraktion am Alten Markt. Geschäftsführer des Marktes, Paul-Gerhard Stieger, zeigt sich zufrieden.

Magdeburg/vs - Der kommende Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat nun seinen passenden Weihnachtsbaum. Die Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH gab bekannt, dass der neue Baum aus Hopfengarten kommt.

Für jede Tochter wurde eine Tanne gepflanzt

Eveline Parnitzke hat auf ihrem Grundstück in Hopfengarten einst für jede ihrer Töchter zur Geburt eine Tanne gepflanzt. Der erste wurde 1985 für Franziska in die Erde eingegraben, der Zweite 1987 für Anna und der Dritte 1991 für Marianne. Der letzte Baum ist die einzige Blaufichte, 32 Jahre alt und 16 Meter hoch.

Da die Blaufichte nicht nur beachtlich weit nach oben, sondern auch nach unten wächst, hebt das Wurzelwerk bereits den Gehweg an. Außerdem nähern sich die Wurzeln gefährlich der Gas- und Wasserleitung. Deswegen beschloss Familie Parnitzke gemeinsam, dass der Baum nun für den guten Zweck gespendet wird.

Eveline Parnitzke präsentiert stolz die Blaufichte, die sie vor 32 Jahren zur Geburt ihrer Tochter Marianne gepflanzt hat. Foto: Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Der Baum bekommt einen glänzenden Abschied

Am Montag, 13. November, wird der Baum zu etwas ganz Besonderem – er wird zur Hauptattraktion auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer des Magdeburger Weihnachtsmarktes, war bereits vor Wochen von dem Baum überzeugt. „Er wird auf dem Alten Markt einen Ehrenplatz erhalten und den diesjährigen Weihnachtsmarkt überstrahlen."

Eine Aussicht, die auch Eveline Parnitzke tröstet: „Der Baum hat uns 32 Jahre lang begleitet und kaum ein Tag verging, an dem wir uns nicht an ihm erfreut haben. Nun bereitet er uns noch einmal große Freude. Denn die Fällung ist ein willkommener Anlass, dass alle Töchter, die seit ihrem Studium in Nordrhein-Westfalen leben, mit Partnern und Kindern nach Magdeburg kommen."

Familie freut sich auf ein zweites Treffen

Das große Familientreffen wird dann an einem Adventswochenende wiederholt. "Denn alle wollen ja sehen, wie toll er sich auf dem Weihnachtsmarkt macht", erklärt Parnitzke weiter. So ist die Blaufichte gleich zwei Mal für eine Familienzusammenführung gut.

Ab dem 27. November könne sich dann auch alle Besucher von der Pracht des 16 Meter hohen Baumes überzeugen. Denn dann eröffnet am Alten Markt wieder feierlich der Weihnachtsmarkt.