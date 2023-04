Magdeburg - Allein von den Umdrehungen dürfte so manchem Zuschauer schwindelig werden. Wenn die Rhönradsportler dann noch zum Salto-Sprung vom obersten Punkt des Rades auf eine Matte ansetzen, hält der Betrachter automatisch die Luft an. Denn auch wenn hier alles unter Aufsicht und mit Anleitung geschieht, wirken so manche Manöver auf, am und in dem Sportgerät doch ziemlich waghalsig.

