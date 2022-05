Magdeburger Zeitzeuge erzählt: Das ist meine bewegende Amo-Geschichte

Das Amo war 1951 der erste Kulturhaus-Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg in Magdeburg. Generationen feierten hier Stars wie City, Puhdys, Karat und andere. Die Volksstimme sucht die die schönsten Lesererinnerungen. Heute erzählt Horst Neumann seine Amo-Geschichte.

Horst Neumann hat das Amo Magdeburg sogar in einem privaten Fotoalbum verewigt. Der Volksstimme erzählte er seine Geschichte.

Magdeburg - Wenn Horst Neumann das Wort „Amo“ hört, dann läuft in seinem Kopf ein Film ab. Der 88-Jährige sieht sich sofort in seine Jugend zurückversetzt, in der er seine Berufslaufbahn begann – und die ist eng mit dem Kult-Kulturhaus verbunden. Warum, erklärt er hier.