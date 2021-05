Magdeburger Zierkirschen im Holzweg stehen wieder in voller Blüte

Der Holzweg in Magdeburg. So leer wie hier ist er nur ganz früh am Morgen. Wer ungestört Fotos machen möchte, sollte diese Zeit nutzen.

Magdeburg

Am Sonntagmorgen, 2. Mai 2021, herrscht auf dem Holzweg in Magdeburg noch wenig Betrieb. Hier und da ein Spaziergänger oder ein Fahrradfahrer. Alle eint aber: Über den Holzweg geht es in diesen Tagen nicht, ohne ein Foto zu schießen. Zu einladend ist der Tunnel aus hunderttausenden Kirschblüten. „Der Frühling ist auf dem Holzweg“ ist deshalb inzwischen schon ein geflügeltes Wort in der Stadt geworden.

Die Verbindungsstraße zwischen dem Olvenstedter Graseweg und Nordwest wird alljährlich um den 1. Mai herum ein Treffpunkt für alle, die den Frühling sehen wollen - und ist inzwischen schon zum Kult in Magdeburg geworden. Dutzende Zierkrischen, in den 1990er Jahren gepflanzt, stehen hier im Frühling in Blüte und bilden ein eindrucksvolles Bild.

Bereits in den vergangenen Tagen nutzen viele Besucher die beidseitig mit Zierkirschen gesäumte Straße, um Fotos zu schießen. In den nächsten Tagen und bei besserem Wetter wird der Betrieb hier vor Ort noch zunehmen.

