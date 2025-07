Die Magdeburgerin Lara Wilken (rechts) beim Einzug in die Kandidatinnen-Villa in Thailand. Sie nimmt an der Datingshow "Princess Charming" teil.

Magdeburg/Koh Samui. - Die 23-jährige Magdeburgerin Lara Wilken sucht bei der RTL-Serie „Princess Charming“ nach der Liebe. In der ersten Folge zieht sie mit 17 anderen Kandidatinnen in eine Villa in Thailand. Wie der erste Tag für sie läuft und ob sie in die nächste Runde kommt.