Magdeburg/Rust. - Die 19-jährige Magdeburger Sängerin Daniela Zadoin ist Kandidatin in der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. In der Ausstrahlung der ersten Folge am 18. September auf dem Privatsender RTL war zu sehen, was die vierköpfige Jury von ihr und Dieter Bohlen von der Stadt Magdeburg hält.

Bohlen bricht Auftritt der Magdeburgerin ab

Noch während Daniela Zadoin vor den DSDS-Juroren singt, reißt Dieter Bohlen den Arm hoch und bricht ab. Obwohl allen zunächst ein befriedigendes Lächeln ins Gesicht geschrieben war, überrascht das abrupte Ende der Performance. Hinter den Kulissen liefen bei Mama Olga schon nach den ersten Tönen die Tränen. Daniela Zadoin ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und wartete leicht lächelnd auf das Feedback der Juroren.

Die Magdeburgerin hatte den Titel „Ja“ von Silbermond vorgetragen. Ein Song, der ihr viel bedeutet, weil sie ihn mit „innerlicher Stärke und Entschlossenheit“ verbindet. So überraschend der Abbruch war, so überrascht zeigten sich auch die Juroren.

„Ich war richtig erstaunt“, kommentiert Beatrice Egli. „Erst denkt man so: Oh schüchtern. Und dann hast Du so eine schöne tiefe und klare Stimme - finde ich wunder-, wunderschön“, sagt sie.

Magdeburg - gute Stadt Dieter Bohlen über die Herkunft der DSDS-Kandidatin Daniela Zadoin

Und auch die Einschätzung des Poptitanen Dieter Bohlen, der vor dem Auftritt, als Daniela Zadoin sich vorstellte, die Hand zur Faust geballt hochriss und sagte „Magdeburg - gute Stadt“, schmeichelte der Sängerin. „Du hast eine schöne Stimme, beruhigt meine Nerven.“ Und einen schönen Song habe sie auch ausgewählt, so Bohlen. „Passt alles zusammen“, lobt er zunächst, übt anschließend aber auch Kritik. „Mir fehlt so ein bisschen das Eigene, die Daniela. Ich höre sehr viel vom Original.“ Aber das sei Okay und „eine Basis auf der wir arbeiten können“.

Du kannst singen. Auch die leisen Tönen, wo du so ein bisschen flüsterst und dann wieder hochgehst - das ist Wirklich schön DSDS-Juror und Sänger Pietro Lombardi

Und auch Pietro Lombardi rät der Magdeburgerin: „Versuche dich selbst zu finden, versuche nicht nachzusingen. Wir wollen Dich hören.“ Er attestiert ihr: „Du kannst singen. Auch die leisen Tönen, wo du so ein bisschen flüsterst und dann wieder hochgehst - das ist Wirklich schön. Hast Du gut gemacht.“

Rapperin Loredana fasste sich kurz: „Ich fand's super und würde dich sehr gerne einladen und im Recall wiedersehen.“

Daniela Zadoin (l. ) nimmt von Rapperin Loredana die Einladung zum Recall entgegen. Foto: RTL / Markus Hertrich

Und so bekam Daniela Zadoin von der DSDS-Jury ein vierfaches „Ja“ und die Einladung in die nächste Runde, den „Recall“.

Neue Staffel mit 15 Folgen und Finale in Köln

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird immer mittwochs und samstags bei RTL ausgestrahlt. Zu sehen sein werden insgesamt 15 Folgen, inklusive eines großen Live-Finales in Köln. Über RTL+ können Fans kostenpflichtig alle Folgen bereits eine Woche vor dem Sendetermin anschauen.