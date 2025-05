Irma Albach hat in Magdeburg ihren 100. Geburtstag feiern können. Zur Gratulation kam nicht nur die Familie der früheren Krankenschwester.

Irma Albach feierte in Magdeburg ihren 100. Geburtstag.

Magdeburg - Auf zehn Jahrzehnte voller Erfahrungen und Erinnerungen kann Irma Albach ab sofort zurückblicken. Denn am 18. Mai 2025 konnte sie in Magdeburg ihren 100. Geburtstag feiern.

Die Wolgadeutsche ist erst vor knapp 20 Jahren mit ihrer Familie in die Elbestadt gezogen. Urspünglich kommt diese aus dem Ural. Dort arbeitete Irma Albach in jüngeren Jahren als Krankenschwester in einer Frauenklinik.

100-Jährige wohnt erst seit drei Jahren in Senioreneinrichtung in Magdeburg

Fünf Kinder hat sie dazu groß gezogen, die selbst längst Kinder und Kindeskinder haben, so dass zu ihrem besonderen runden Geburtstag am Sonntag viele Besucher zum Gratulieren gekommen waren. „Es ist eine sehr große Familie“, sagt ihre Tochter.

Seit drei Jahren wohnt die nunmehr 100-Jährige in einer Senioreneinrichtung im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg, wo sie ihre Tochter regelmäßig besucht. Auch wenn sie nicht mehr sehr gut hören kann, erfreut sie sich sonst bester Gesundheit.

Glückwünsche von Oberbürgermeisterin Borris und Ministerpräsident Haseloff

Zur Gratulation kam auch Magdeburgs Finanzbeigeordneter Thorsten Kroll vorbei, der Irma Albach stellvertretend Glückwünsche von Oberbürgermeisterin Simone Borris und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff überbrachte.