Magdeburg - Gerda Kluwe ist eine waschechte Magdeburgerin, die ihr ganzes, nunmehr 100-jähriges Leben hier verbracht hat, wie sie erzählt. Die meiste Zeit davon in Sudenburg, wo sie von ihrer Geburt an bis zum Jahr 2012 gewohnt hatte. Dann ist sie in eine Senioreneinrichtung in Neue Neustadt umgezogen, wo sie bereits Bekannte hatte.

Dort verbringt sie ihren Lebensabend, hört Radio und schaut gerne Tiersendungen im Fernsehen, sofern es ihre Augen noch zulassen. Beruflich war sie im Büro als Sachbearbeiterin tätig. In ihrer Freizeit verbrachte sie viel Zeit im Garten und löste gern Kreuzworträtsel. Was ist ihr Geheimnis für ein langes Leben? „Ich trinke jeden Abend ein Glas Sekt, dann kann ich besser einschlafen“, erzählt sie mit einem Lachen.

Am 3. März 2024 konnte Gerda Kluwe ihren besonderen Ehrentag feiern. Im Kreise ihrer Familie wurde auf ihren 100. Geburtstag angestoßen. Zu dieser gehören zwei Kinder, vier Enkel und drei Urenkel.

Unter den Gratulanten war auch Oberbürgermeisterin Simone Borris, die ihr nachträglich einen Blumenstrauß überreichte.