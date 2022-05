Magdeburgs älteste Wasserball-Gruppe hat montags wieder einen festen Termin in der Schwimmhalle

Sie treffen sich nicht zum Austausch von Geschichten, sondern zum Trainieren. Magdeburgs älteste Wasserballer trainieren wieder in der Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße.

Magdeburg - Er sei beinahe krank gewesen, merkt Jürgen Lochmann, den alle „Kalle“ nennen, am Beckenrand an. Wegen des Coronavirus, das für eine mehrmonatige Schließzeit der Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße führte. Und wegen der Pannenserie, welche die Schwimmhalle seit einer langen Zeit begleitet. „Ohne Wasserball fehlt etwas in meinem Leben. Der Sport ist so etwas wie mein Lebenselixier“, sagt Lochmann, dem man dies angesichts seiner über 87 Lebensjahre ohne Zweifel abnimmt.