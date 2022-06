Magdeburgs Bobbahn ist fast fertig

Am Leichtathletikzentrum entsteht derzeit Magdeburgs Bobbahn. Auf ihr werden unter anderem die Bob-Anschieber des Mitteldeutschen Sportclubs (MSC) Magdeburg sowie andere Bobsportler trainieren können. Die Magdeburger Bahn wird aufgrund ihrer Länge und der verschiedenen Profile einzigartig in Deutschland sein.

Magdeburg. - In nur etwa drei Monaten Bauzeit ist am Rande des Leichtathletikzentrums in Magdeburg eine Anschubbahn für Bobsportler entstanden, die in Deutschland einzigartig sein wird. In wenigen Tagen ist sie fertig und wird dann den Bobsportlern des Mitteldeutschen Sportclubs (MSC) Magdeburg als Trainingsstätte dienen.