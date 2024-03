Magdeburg - Der Kulturausschuss des Magdeburger Stadtrats macht die Zukunft des Pferdetors, wie die Stadthalle, der Albinmüller-Turm und die Lichtstelen ein Zeugnis der Deutschen Theaterausstellung des Jahres 1927, erneut zum Thema. Im vergangenen Jahr war das Gremium darüber informiert worden, dass das Kulturdenkmal zur Sanierung abgetragen und neu aufgebaut werden muss. Die Volksstimme hatte in diesem Zusammenhang davon berichtet, dass die Pferdeskulpturen auf jeden Fall im Original erhalten werden sollen – dass die erneute Nutzung der Klinkersteine die Kosten explodieren lassen würde und dass daher ein Ersatz durch neue Klinkersteine diskutiert wird.

Was die Ausschüsse in Magdeburg fordern

Die Diskussion nahm daraufhin an Fahrt auf, und Linke-Stadtrat und Kulturausschussvorsitzender Oliver Müller hatte vor diesem Hintergrund den Antragstext formuliert. Der Stadtrat soll – so das einstimmige Votum des Kulturausschusses – beschließen, dass das Tor in Abstimmung mit dem Denkmalschutz saniert werden soll – und zwar rechtzeitig bis zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten in Erinnerung an die deutsche Theaterausstellung im Jahr 2027.

Zur Veranschaulichung hatte Hagen Reum, der den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg leitet, einen Klinkerstein von der Sanierung der Stadthalle mitgebracht. Die gleichen Steine kamen auch beim Pferdetor zum Einsatz. Der Baufachmann erläuterte an dem Stein, was die Sanierung schwierig macht. Nicht nur, dass die Steine Risse aufweisen, die zum Teil bereits zur Bauzeit vor fast 100 Jahren entstanden sind. Sie sind vor allem mit dem maroden Betonkern so verbunden, dass sie nur mit einem hohen Aufwand aus diesem herausgelöst werden können. Ohne weiteres wiederverwendet werden könnten rund zehn Prozent der Steine. Weitere könnten aufwendig aufbereitet werden. Doch der überwiegende Teil werde auf keinen Fall noch einmal zum Einsatz kommen können, so das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen.

Sollten die historischen Klinker nicht wiederverwendet werden können, könnte man auch über ein modernes Steinformat nachdenken. Statt des Oldenburger Formats könnte das Dünnformat zum Einsatz kommen. Seine Steine sind zwei Zentimeter länger und einen Zentimeter breiter als das historische Format, dessen Beschaffung die Stadt wesentlich teuere zu stehen käme.

Hagen Reum betont indes: „Wir sind als Eigenbetrieb natürlich ein Dienstleister für die Stadt. Zu entscheiden hat der Stadtrat.“ Diesem werde man daher eine preisgünstige Variante und die um ein Vielfaches teurere Variante unter Nutzung von so viel wie möglich des Originalmaterials vorlegen. Welche davon umgesetzt werden und wie das finanziert werden soll, ist eine politische Entscheidung, die der Stadtrat treffen muss.

Möglicher Kompromiss fürs Magdeburger Pferdetor?

Nachdem der Kulturausschuss sich per Antrag des Themas angenommen hatte, war bereits am folgenden Tag der Bauausschuss an der Reihe. Dieser befürwortete den Vorstoß der Kollegen aus dem anderen Ausschuss bei Enthaltungen einstimmig. Ausschussvorsitzender und Future-Stadtart Mirko Stage betonte aber auch gegenüber der Volksstimme: „Hier muss ein Kompromiss gefunden werden.“ Wie der denn aussehen könnte? „Wenn tatsächlich nur zehn Prozent der Originalsteine wiederverwendet werden können, dann könnte man ja neue Steine nutzen – die dann aber im Format der Originale.“

Dass das Pferdetor übrigens komplett abgetragen und neu wieder aufgebaut werden muss – daran besteht kein Zweifel. Das Innere aus Stahlbeton ist marode und würde selbst in einem guten Erhaltungszustand nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein solches Bauwerk entsprechen.