Ein Bild aus den vergangenen Jahren vom Public-Poetry-Scream in Magdeburg: Der Start am Sonnabend soll wieder mit dem Taut-Kiosk im Hintergrund stattfinden.

Magdeburg - Von Martin RießAltstadt. Wenn das Wetter mitspielt, kommt diesen Sonnabend einmal wieder der mobile Nachbau eines knallbunten Bruno-Taut-Kiosks zu Ehren und wird – sobald das Wetter mitspielt – öffentlich in Szene gesetzt. Der Förderverein der Schriftsteller setzt nämlich auch in diesem Jahr zum fünften Mal die Reihe des „Public Poetry Screams“ fort. Die Veranstaltungen finden ab dem 13. Juli bis zum 31. August jeden Sonnabend um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Worum es beim Public Poetry Scream in Magdeburg geht

Diese bietet allen Interessierten die Gelegenheit, eigene oder fremde Texte am offenen Mikrofon vorzutragen. Die Moderatoren des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern. Alles erlaubt und gewünscht: Lyrisches, Poetisches, Ernstes, Nachdenkliches, Lustiges, Skurriles, von Klassik bis Modern, von gereimt bis Dada. Auch fremdsprachige Text können vorgetragen werden. Neben den Vortragenden sind Zuhörer herzlich willkommen.

Herbert Karl von Beesten wird die erste Veranstaltung diesen Sonnabend leiten. „Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ,Breitensportlern‘ eine Bühne bieten“, erklärt er in seiner Funktion als Vorstand des Fördervereins. Uschi Günther ist ebenfalls im Vorstand und ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Was es mit dem bunten Taut-Kiosk auf sich hat

Unterstützung gibt es durch die Stadt, indem diese den Taut-Kiosk zur Verfügung stellt. Die Wobau hilft beim Aufbau und Abtransport. Dabei hat dessen Nutzung für eine literarische Veranstaltung eine gewisse Tradition. Wurde er doch nicht allein schon in den Vorjahren beim „Public Poetry Scream“ genutzt, hatte er doch schon zuvor bei Auftritten Magdeburgs auf der Leipziger Buchmesse für Aufsehen gesorgt.