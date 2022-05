Magdeburgs Jugend am Theater: Filme, Clips und Aufführungen

„Poetry in Motion“ dauert etwa eine Dreiviertelstunde und kann am heimischen Rechner geschaut werden.

Magdeburg - Monate des Lockdowns bedeuteten - um bei den Anglizismen zu bleiben - für viele Kultureinrichtungen zumindest einen zwischenzeitlichen Knockout. Betroffen davon war selbstverständlich auch das Theater Magdeburg mit seinen mehr als 400 Mitarbeitern.

Doch sollte man die Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche – die wegen der Kontaktverbote und Schließungen in Kindertagesstätten und Schulen oft besonders langwierigen und drastischen Einschränkungen unterworfen sind – zum Erliegen kommen lassen? Keinesfalls – so der Entschluss des Theaters.

Angebote auf der Homepage des Theaters

Und so wurde online und außerhalb des Hauses weitergearbeitet. So wurden mehrere Online-Angebote entwickelt, die weiterhin über die Homepage des Theaters im Online-Bereich abrufbar sind.

Dort findet sich beispielsweise weiterhin die Reihe „Tierisch musikalisch“, in der Theaterpädagoge Matthias Brandt besondere Orte in Magdeburg besucht und dies mit Passagen aus der Orchestersuite „Der Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, gespielt von der Magdeburgischen Philharmonie unter Leitung von Justus Tennie, verknüpft wird. Ebenfalls abrufbar ist der Theaterfilm „Die Zertrennlichen“ von Fabrice Melquiot als Theater fürs Klassenzimmer mit Zuschauen ab zehn Jahren, dessen Produktion vom Förderverein Theater Magdeburg unterstützt wurde.

Eigenständigkeit junger Menschen ist Thema

Die neueste Veröffentlichung ist ein Tanztheaterfilm „Poetry in Motion“ mit dem Jugendclub des Theaters, der frei abrufbar ist. Es handelt sich um einen Tanztheaterfilm mit Jugendlichen. Es geht darum, dass in verschiedenen Romanen und Filmen die Poesie als Ausdrucksform der Eigenständigkeit junger Menschen dient. Von literarischen Texten inspiriert, entstand ein neues Werk aus Tanz, Worten und Musik: Schüler erleben in einem Internat eine strenge Reglementierung durch die Leitung. Tradition, Disziplin, Selbstkontrolle und Moral – so lauten die geltenden Grundsätze, denen unbedingt Folge zu leisten ist. Doch diese strengen Richtlinien werden mit der Ankunft einer neuen Schülerin hinterfragt, das strenge Konstrukt der Leitung gerät ins Wanken und Chancen zu eigenständigen Entscheidungen durch die Jugendlichen blitzen auf.

Tänzer und Choreograph Pablo Lastras Sánchez ermöglichte gemeinsam mit der Theaterpädagogik einer Gruppe des Theaterjugendclubs, sich tänzerisch auszudrücken. Das entstandene Werk mit Videoprojektionen von Raúl Pita Caballero wurde als Theaterfilm realisiert. Vor der Kamera sind Emma Sophie Bufe, Jens-Uwe Kallmeyer, Cleo Maier, Dana Mazhidenova, Helene Redlich, Marten Schlehf, Yara von Saleski, Carmen Steinert und Lucia Annemarie Werner zu erleben.

Theaterjugendclub auf der Bühne

Der im Rahmen der Jugendarbeit entstandene Film dauert eine Dreiviertelstunde und eignet sich für Zuschauer ab 13 Jahren. Er ist kostenfrei auf der Homepage des Theaters Magdeburg unter der Rubrik online zu finden. Der Tanztheaterfilm „Poetry in Motion“ wurde mit dem Jugendclub des Theaters Magdeburg auf die Bühne und vor die Kamera gebracht.

Matthias Brandt und Caroline Ader sind Theaterpädagogen am Theater Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Für den Film – berichtet Matthias Brandt – mussten auch bei Proben und Produktion neue Wege beschritten werden: „Wegen der Corona-Einschränkungen durfte ja niemand ins Theater kommen.“ Daher wurde in Räumen abseits des Theaters geprobt und produziert. Und für alle Teilnehmer galt stets eine strenge Testpflicht um hier Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Im Theater Magdeburg gibt es drei Gruppen für Jugendliche: den Kidsclub als Theaterprojekt für Kinder von 8 bis 11 Jahren, den Teensclub als Theaterprojekt für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren und den Jugendclub als Theaterprojekt für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren.

Auch auf der Bühne gibt es wieder Programm

„Inzwischen aber laufen unsere Veranstaltungen wieder – und sie werden richtig gut angenommen“, sagte jetzt Theaterpädagogin Caroline Ader. Sie ist neu im von Matthias Brandt geleiteten Team und kümmert sich vor allem um den Bereich Schauspiel. So seien die Vorstellungen für das Weihnachtsmärchen „Die Kleine Hexe“, die für Kindertagesstätten und Schulen reserviert sind, nach zwei Tagen ausgebucht gewesen, wie Matthias Brandt berichtet. Ähnlich sieht es bei den Angeboten aus, zu denen die Theaterpädagogen an die Schulen kommen – die große Nachfrage lässt sich nicht befriedigen. Eine der beliebten Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche ist die Aufführung von Pünktchen und Anton.

Einfach zusätzliche Veranstaltungen anzubieten, sei dabei keine Lösung, sagt Matthias Brandt: „So werden die Schauspieler, die in den Stücken für Kinder und Jugendliche mitwirken, ja auch in anderen Stücken benötigt.“ Und auch die Räume sind bislang begrenzt, da sie eben auch von den Akteuren der anderen Bereiche für Aufführungen und Proben benötigt werden.