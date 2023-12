Magdeburg - Mit 2.700 Schülern und mehr als 100 Lehrenden hat Stephan Schuh „eine geballte Kraft von Musizierenden“ im Haus. Und mit dieser geballten Kraft wird Magdeburgs Konservatoriumschef im kommenden Jahr in die Öffentlichkeit treten. Schüler und Lehrer verlassen die Kaderschmiede und spielen unter anderem auf dem Alten Markt, im Dom, auf dem Thiemplatz und im Gesellschaftshaus. „Damit uns die Stadt wahrnimmt“, erklärt Schuh.

Mit 95 Schülern gestartet

Anlass dafür bietet das 70-jährige Bestehen seines Hauses. Was 1954 mit 23 Lehrkräften und 95 Schülern startete, entwickelte sich zu Sachsen-Anhalts größter und bedeutendster Musikschule. Mit zahlreichen Festveranstaltungen, darunter Zeitzeugengespräche, Konzerte, Wettbewerbe und ein Sommer-Open-Air, soll ein Jahr lang der Geschichte des „Georg Philipp Telemann“-Konservatoriums gedacht werden.

Noch stehen die Kosten für das Jubiläumsjahr nicht in Gänze fest, doch ersten Schätzungen zufolge werden sich die Kosten zwischen 50.000 und 100.000 Euro belaufen, vermutet Verwaltungsleiterin Mandy Werner-Beyreiß. Und da die Musikschule dies nicht allein bewältigen können wird, sei man auch immer noch auf der Suche nach Sponsoren.

Am 4. Januar 1954 gegründet

Auftakt bildet zu Jahresbeginn eine Festveranstaltung, bei der in außergewöhnlicher Weise die Dozenten der Musikschule zu erleben sein werden. Am 4. Januar 2024 – jenem Tag, an dem vor 70 Jahren die Musikschule gegründet wurde – wird ab 19 Uhr der Geburtstag vor besonderer Kulisse, dem Atrium des Konservatoriums, gefeiert.

Gespielt werden schottische und walisische Lieder von Beethoven. Zu den Höhepunkten zählt hier, dass acht Hände auf zwei Flügeln spielen werden. Eine Seltenheit, wie Hagen Schwarzrock, Dozent und einer von neun Organisatoren der Jubiläumsveranstaltungen, verrät. Darüber hinaus freut sich Konservatoriumschef Stephan Schuh auf die große Geburtstagstorte, die in Form des Hauptgebäudes seines Hauses gereicht wird. Von dieser Torte naschen dürfe natürlich jeder Gast. Obgleich im Atrium nur etwa 60 Sitzplätze zur Verfügung stehen, können mehr Gäste teilnehmen.

Kooperationen mit Magdeburger Einrichtungen

Nach der Auftaktveranstaltung im Januar folgt unter anderem ein Zeitzeugengespräch im Zuge der Absolventenkonzerte (18. Februar 2024), das Kindermusical „Bienenstark“ (26./27. April 2024), ein Konzert zu den Domfestspielen, ein Open Air auf dem Alten Markt, ein Tanzkurs zur Musik aus dem Gründungsjahr 1954 und ein Wettbewerb „Musik für Jedermann“. In Planung sind noch etliche weitere Veranstaltungen: so zum Beispiel eine Kooperation mit der Theaterballettschule und der Stadtbibliothek.

Finale Friedenskomposition geplant

Den außergewöhnlichen Abschluss könnte die Aufführung einer eigens geschriebenen Friedenssuite bilden. Hier plane das Konservatorium eine Kooperation mit Magdeburgs Partnerstädten, die je einen Satz komponieren und alle zusammen eine Suite bilden, die wiederum vor Weihnachten aufgeführt wird. So schön der Gedanke auch sein mag, ist das Vorhaben jedoch noch recht vage.