Nach dem großartigen Triumph im Finale der Champions-League werden die Handballer des SC Magdeburg am Montag, 16. Juni, im Magdeburger Rathaus empfangen.

Die Handballer des SCM sind Champions-League-Sieger. Die Stadt Magdeburg ehrt sie am heutigen Montag, 16. Juni, im Alten Rathaus.

Magdeburg. - Die Handballer des SC Magdeburg haben am Wochenende die Champions League 2025 gewonnen. Mit dem Finalerfolg gegen die Füchse Berlin und dem Halbfinal-Sieg gegen Barcelona hat sich der SCM beim Final Four in Köln die europäische Krone aufgesetzt.

Die Landeshauptstadt würdigt diesen Erfolg mit einem Empfang am Montag, 16. Juni, im Alten Rathaus. Fans können ihren Helden zujubeln. Sie präsentieren sich ab 18 Uhr auf dem Rathausbalkon.

„Magdeburg gratuliert dem gesamten Team des SCM zum Gewinn der Champions League", freut sich Oberbürgermeisterin Simone Borris, die das Halbfinale und Finale in Köln live verfolgt hat. „Der erneute Gewinn des wichtigsten Handballwettbewerbes in Europa ist beeindruckend und macht ganz Magdeburg stolz! Das werden wir gemeinsam feiern!"

Um die Saisonleistungen des SC Magdeburg zu würdigen, werden die Mannschaft und das gesamte Trainer- und Betreuungsteam gebeten, sich am heutigen Montag, 16. Juni, in das Goldene Buch der Landeshauptstadt einzutragen. Zuvor, gegen 18 Uhr, wird sich das Team den Fans auf dem Balkon des Alten Rathauses präsentieren.