Das Partykonzept „Mama geht tanzen“ ist in Magdeburg angekommen. Ein Event für Mütter, die mal wieder so richtig feiern wollen.

Magdeburg - Die Partys beginnen schon um 20 Uhr und enden weit vor Mitternacht: Bei den Events der Marke „Mama geht tanzen“ sollen auch Mamas eine Möglichkeit zum Feiern bekommen. So sollen die Gäste das typische Club-Feeling erleben und gleichzeitig so früh ins Bett gehen können, dass es am nächsten Morgen kein böses Erwachen gibt. Erstmals kommt das Partykonzept am 8. März in die Factory nach Magdeburg.

„Wenn in Clubs die Party um Mitternacht erst so richtig in Fahrt kommt, hat der Alltag als Mama uns nicht mehr viel Energie übrig gelassen. Tanzen gehen, ausgelassen feiern und dabei nicht die Nacht zum Tage machen, das ist das Konzept von ,Mama geht tanzen’“, erzählt Julia Wolf. Die 40-Jährige organisierte bereits in Berlin und Potsdam mehrere „Mama geht tanzen“-Partys.

Party in Magdeburg: Auszeit vom Mama-Alltag

Als Mama zweier Kinder kennt sie das Dilemma: „Die Partys in den Clubs starten für Mütter einfach zu spät, da wir ja in der Regel am nächsten Tag auch nicht ausschlafen können.“ Aufgrund des Nachwuchses sind für sie Partynächte sonst kaum mehr drin. Wer möchte schon verkatert und mit akutem Schlafmangel den ersten Trotzanfall des Tages bewältigen oder einen Ausflug zum Spielplatz managen?

„Die Veranstaltung bietet Raum für Mütter, sich aus dem Alltag auszuklinken und mit Gleichgesinnten eine unvergessliche Zeit zu verbringen“, so Julia Wolf. Die Berlinerin, die gerade in Elternzeit ist, arbeitet eigentlich im öffentlichen Dienst. Durch einen Beitrag im Fernsehen erfuhr sie von der Partyreihe und war gleich Feuer und Flamme. Ursprünglich kommt das Konzept aus Nordrhein-Westfalen. Dort stieg die erste „Mama geht tanzen“-Party Anfang 2023 in Wuppertal.

Julia Wolf organisiert "Mama geht tanzen"-Partys in Berlin und Potsdam. Foto: Elisabeth Toepfer Fotografie

Die Idee entstand bei den Initiatorinnen Anna Schumacher-Stolina und Andrea Rücker „aus dem eigenen Bedürfnis heraus“. Beide haben selbst Kinder und wollten mal wieder tanzen gehen – zu familientauglichen Zeiten. Über den Instagram-Kanal fand sich schnell eine Mama-Gemeinschaft zusammen.

„Es hat sich ein Franchise entwickelt. Überall im deutschsprachigen Raum finden sich Frauen, die die Organisation bei sich in der Region übernehmen wollen“, erzählt Julia Wolf. Nach ihren Partys in Berlin und Potsdam erhielt sie auch von Mamas aus Magdeburg Anfragen. Von einer Reise mit ihrem Mann kannte sie die Stadt bereits. Und tatsächlich war der passende Veranstaltungsort schnell gefunden. Bekannte in Magdeburg hatten ihr die Factory empfohlen. Clubbetreiber Christian Werner von der Factory war gleich begeistert: „Wir finden das Konzept natürlich super und sind dafür dementsprechend offen.“

Und was ist mit den Papas? Dürfen die auf einer „Mama geht tanzen“-Party auch mitfeiern? „Jeder ist willkommen, auch Papas und Frauen ohne Kinder. Was allerdings nicht gewollt ist, sind geschlossene Männergruppen“, so Julia Wolf. Bislang hätten sich auf ihren Partys nur zwei Männer verirrt. Das Konzept spricht vor allem Frauen an, die mit ihren Freundinnen mal wieder ausgehen wollen.

Clubs öffnen für Eltern von 20 bis 23 Uhr

Das Partykonzept erobert gerade Deutschland und auch andere Clubs in Magdeburg machen mit. So veranstaltet das Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße am 2. Februar eine Party für Eltern. „Ab 20 Uhr können Mamas und auch Papas mal wieder wie früher tanzen. Die Party ist für alle, die Bock haben, früher tanzen zu gehen“, erzählt Clubbetreiber Marco Wald. Bereits vor längerer Zeit kam ihm die Idee im Gespräch mit Gästen. Im Gegensatz zur „Mama geht tanzen“-Party ist im Boys’n’Beats aber nicht um 23 Uhr Schluss. Hier darf wie immer bis 4 Uhr getanzt werden.

Und auch der Prinzclub in der Halberstädter Straße öffnet seine Pforten am 16. März ab 20 Uhr speziell für Mamas.