Ein 32-Jähriger ist in Magdeburg von einer Fußgängerbrücke in die Elbe gesprungen, um einer Polizeikontrolle zu entkommen.

Mann springt in Magdeburg auf der Flucht vor der Polizei in die Elbe

Ein 32-Jähriger wurde in ein Magdeburger Krankenhaus eingeliefert. Zuvor war er auf der Flucht vor der Polizei in die Elbe gesprungen.

Magdeburg/vs. - Ein 32-Jähriger ist auf der Flucht vor der Magdeburger Polizei in die Elbe gesprungen. Laut Polizei sollte der Fahrradfahrer in der Nacht zu Montag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher er sich jedoch entzog. Auf einer Fußgängerbrücke konnte der 32-Jährige jedoch eingeholt werden.

Nachdem er seinen Rucksack in die Elbe warf, überstieg er das Geländer und sprang hinterher. Der Mann schwamm stromabwärts in Richtung Sternbrücke. Ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen. Noch vor dem Eintreffen weiterer alarmierter Rettungskräfte konnte der Mann selbstständig die Elbe wieder verlassen und von Einsatzkräften am Ufer in Empfang genommen werden.

Er wurde mit einer Unterkühlung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rucksack, welcher kurz darauf aus der Elbe gezogen werden konnte, befanden sich geringe Mengen Betäubungsmittel.