Magdeburg/Wernigerode. - Für die 21-jährige Marah Elise Rackebrandt aus Magdeburg ging Freitagnacht, 28. Februar 2025, ein Traum in Erfüllung. Im Bundesfinale der Miss-Deutschland-Wahl, das zum zweiten Mal in Wernigerode stattfand, wurde sie zur schönsten Frau des Landes gekührt.

Es ist nicht der erste Titel, den die Einzelhandelskauffrau inne hat. Im Januar wurde sie zur „Miss Ottostadt Magdeburg“ gekürt. Zudem erhielt sie 2020 den Titel „Top Model Deutschland“ und vertrat bei der „Top Model of the World“-Wahl in Hurghada (Ägypten) die Bundesrepublik.

In drei Wertungsdurchgängen überzeugte die 21-Jährige aus Magdeburg die Jury. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde präsentierten sich die insgesamt 22 Teilnehmerinnen der Miss-Wahl in Bademoden, ehe die Top sechs Kandidatinnen in Abendmode noch eine Fragerunde durchliefen.

"Miss Magdeburg", Marah Elise Rackebrandt (21), bei der Wahl zur Miss Deutschland 2025. Im zweiten Durchlauf galt es, sich im Bikini zu präsentieren. Screenshot: youtube.com/missgermanyorganisation1988

Parallel zur Miss-Wahl wurde Freitagnacht auch die „Misses Deutschland“ gekürt. Mit nach Hause nahm diesen Titel „Mrs. Süddeutschland“, Scarlett de Mesa.