Erwischt: Bei einer Verkehrskontrolle in Magdeburg entdeckten Polizisten in einem Auto Drogen. Symbolfoto: Anja Guse

Bei einer Verkehrskontrolle in Magdeburg haben Polizisten in einem Auto Marihuana und Utensilien zum Drogenhandeln entdeckt.

Magdeburg (vs) l Am 14. Juli 2019, gegen 14.50 Uhr, haben Polizeibeamte in Magdeburg eine Verkehrskontrolle bei einem Toyota-Fahrer durchgeführt. Dabei stellten sie Marihuana sicher.

Der 20-jährige Fahrer des Toyotas befand sich mit seinem Auto in der Wolfenbütteler Straße, als er von den Polizisten für die Verkehrskontrolle angehalten wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Betäubungsmittelvortest bei dem Autofahrer durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis reagierte. Die Polizeibeamten bemerkten außerdem einen starken Geruch nach Cannabis, welcher aus Richtung des 20-jährigen Beifahrers zu kommen schien. Dieser händigte daraufhin eine Tasche mit einer nicht geringen Menge Marihuana aus. Im Anschluss erfolgte die Verbringung der beiden Männer zur Dienststelle.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei einer Durchsuchung des Beifahrers fanden die Beamten weiterhin Utensilien, welche, zusätzlich zu dem bereits festgestellten Rauschgift, auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuteten. Die Betäubungsmittel sowie die Utensilien stellte die Polizei sicher und leitete auch zu dem 20-jährigen Beifahrer die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.