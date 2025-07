Im Rahmen der „Weltbürgerreisen“ des Ecole-Gymnasiums Barleben sind 15 Schüler zurück aus Tansania. Warum sie in Afrika waren und was sie dort getan haben, berichten nun drei der Rückkehrer.

Barleben - Die Ferien haben schon vor Tagen begonnen. Dennoch treffen sich Oliver Reckert, Maya-Faye Tafel und Johanna Kersten noch einmal in ihrer Schule, dem Ecole-Gymnasiums in Barleben. Die drei 17-Jährigen haben gerade eine stressige Zeit aus Prüfungen und zum Teil auch Krankheit hinter sich. Bis zum Beginn der 12. Klasse wollen sie ihre Freizeit ausgiebig nutzen. Nun erzählen sie, was sie in Tansania erlebt haben...