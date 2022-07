Dürre: Magdeburger Bäume im Trockenstress

Wer dieser Tage entlang der alten Kanonenbahn in Magdeburg radelt, kann es kaum übersehen: Vor allem junge Bäume leiden unter der Trockenheit. Welkes Blattwerk und teils schon vertrocknete Bäume werfen Fragen auf.

Viel zu wenig Regen und wohl auch zu wenig Gießwasser: Einige junge Bäume entlang der beliebten Radstrecke der alten Kanonenbahn in Magdeburg machen einen trostlosen Eindruck. Manche scheinen bereits abgestorben zu sein.

Magdeburg - Was die Verantwortlichen in Magdeburg unternehmen, um Bilder von vertrockneten Jungbäumen wie an der Kanonenbahn künftig zu vermeiden und welche Rolle der neu gegründete Runde Tisch Magdegrün dabei spielt.