Matthias Glück hält Magdeburger Kinder über Wasser

Magdeburg - Kontraste: Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen seit mehr als einem Jahrhundert und zuletzt erst 2021 für die Schwimmstadt Magdeburger weltmeisterliche und olympische Medaillen aus dem Becken oder freien Wassern. Das ist grandios! Andererseits verfallen – im ganzen Land, auch in der Elbestadt – die allgemeinen Schwimmfertigkeiten von Generation zu Generation und alljährlich steigen Hunderte junge Magdeburger nach dem Schwimmunterricht in Klasse 3 als Nichtschwimmer aus dem Becken. Das ist ein Drama, das manchen das Leben kostet. In Sachsen-Anhalt sind im Sommer 2021 neun Menschen ertrunken, bundesweit rund 190.