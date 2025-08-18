weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Elbauenpark Magdeburg im Partyfieber: Mega Malle begeistert Tausende – Feuerwerk, Stars und erste Namen für 2026

Von Isi Glück bis Ikke Hüftgold: Zwölf Stunden feierten Tausende Fans das Mallorca-Feeling in Magdeburg. Jetzt sind die ersten Künstler für Mega Malle 2026 bekannt.

Von Alina Bach Aktualisiert: 18.08.2025, 11:43
Schlagerstars nonstop, ausgelassene Stimmung und ein Überraschungs-Highlight: das sind die Fotos von Mega Malle 2025 in Magdeburg.
Magdeburg. - Mallorca-Feeling im Elbauenpark in Magdeburg mit Isi Glück, Vanessa Mai, Julian Sommer und Ikke Hüftgold. Das sind die Fotos von Mega Malle 2025 in Magdeburg. Und ein Ausblick auf Stars, die 2026 kommen sollen.