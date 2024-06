Die Infrastruktur im Südosten der Landeshauptstadt ist miserabel. Das muss sich ändern, wenn in wenigen Jahren zwei neue Wohngebiete entstehen. Für eines ist jetzt der Startschuss gefallen.

Mega-Wohnprojekt in Magdeburg: Richtungsweisende Entscheidung gefallen

Auf dem RAW-Areal in Magdeburg laufen Abbrucharbeiten.

Magdeburg. - Vom Sorgenkind zum Leuchtturm? Was im Südosten der Stadt in den nächsten Jahren passieren soll, stimmt Stadtplaner und Stadträte gleichermaßen hoffnungsvoll. Auf dem einstigen Fahlberg-List-Gelände und auf der Brache des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) sollen neue, lebendige Quartiere entstehen. Obwohl die Freude überwiegt, dass Investoren hunderte Millionen Euro in die Hand nehmen, gibt es auch Bedenken. Die größten Sorgen bereitet die desolate Verkehrssituation.