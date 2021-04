Mehr als 1600 Impftermine für Magdeburger am 27. und 28. April

Am Montag hatte die Stadt Magdeburg wieder Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Internet freigeschaltet. Die Angebote richteten sich ausschließlich an Magdeburger.

Magdeburg. Am 26. April standen im Impfportal der Stadt Magdeburg für den folgenden Dienstag sowie für Mittwoch wieder Termine für Erstimpfungen mit mRNA-Vakzinen zum Schutz vor Corona zur Verfügung (Stand: Montag, 26. April 2021, 15.30 Uhr). Gegen 17 Uhr waren alle Termine vergeben.

Mehr als 1600 Termine bot die Stadt an, heißt es in einer Mitteilung. Grundsätzlich stehen diese jedoch nur Menschen zur Verfügung, die in Magdeburg wohnen. Zudem müssen sie zur höchsten und hohen Priorität (1 und 2) laut Coronavirus-Impfverordnung des Bundes gehören oder zum Teil der erhöhten Priorität 3.

Aus der Priorität 3 können Magdeburger geimpft werden, die:

das 60. Lebensjahr vollendet haben.

bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht (mit ärztlichem Attest unter Angabe des zutreffenden Paragrafen aus der Bundesimpfverordnung!).

Die Impfungen finden im Impfzentrum in der Messehalle 3 statt. Alle Hinweise zu benötigten Dokumenten und Nachweisen gibt es auf der Webseite der Stadt Magdeburg.

Die Einschränkung auf Magdeburger soll bis mindestens Ende April gelten, erklärte die Stadtverwaltung.

