Sicherheit schaffen, ohne das Stadtbild zu verbarrikadieren: Dieser Spagat soll am Alten Markt in Magdeburg gelingen. Ein Konzept soll Lösungen aufzeigen.

Mehr Schutz ohne Bollwerk: Magdeburg plant Umbau am Alten Markt

Diese Poller-Anlage am Alten Markt in Magdeburg ist nicht stabil genug.

Magdeburg. - Der Alte Markt in Magdeburg soll sicherer werden. Aber ohne - wie beim Weihnachtsmarkt 2025 - einer Festung zu gleichen. Kein einfacher Spagat. Der Stadtrat hat nach kurzer Diskussion dennoch den Weg freigemacht. Was nun passieren soll.