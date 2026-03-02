weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Mehr Schutz ohne Bollwerk: Magdeburg plant Umbau am Alten Markt

Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Mehr Schutz ohne Bollwerk: Magdeburg plant Umbau am Alten Markt

Sicherheit schaffen, ohne das Stadtbild zu verbarrikadieren: Dieser Spagat soll am Alten Markt in Magdeburg gelingen. Ein Konzept soll Lösungen aufzeigen.

Von Sabine Lindenau 02.03.2026, 06:50
Diese Poller-Anlage am Alten Markt in Magdeburg ist nicht stabil genug.
Diese Poller-Anlage am Alten Markt in Magdeburg ist nicht stabil genug. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Der Alte Markt in Magdeburg soll sicherer werden. Aber ohne - wie beim Weihnachtsmarkt 2025 - einer Festung zu gleichen. Kein einfacher Spagat. Der Stadtrat hat nach kurzer Diskussion dennoch den Weg freigemacht. Was nun passieren soll.