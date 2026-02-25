Sicherheit nach Weihnachtsmarkt-Anschlag In Magdeburg entscheidet Stadtrat, wie Alter Markt gesichert wird
Poller, Pflanzkübel, Sitzbänke: Was mehr Sicherheit am Alten Markt für Bürger bedeutet – und warum der Stadtrat jetzt entscheiden muss.
25.02.2026, 06:30
Magdeburg. - Man stelle sich das mal vor: Magdeburg macht das Herz seiner Altstadt aus Sorge vor Gewalttaten wie dem Weihnachtsmarkt-Anschlag 2024 zu einer Art von Festung, und keiner merkt's. Ganz anders als im Jahr 1 nach dem Anschlag. Denn das Konzept zur Sicherheit für den Magdeburger Alten Markt soll für elegante Lösungen sorgen. Zu entscheiden hat - nach intensivem Austausch in zwei Ausschüssen - der Magdeburger Stadtrat am 26. Februar 2026.