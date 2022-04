Messe in Magdeburg zeigt Schülern Perspektiven für die Berufs- und Studienwahl auf

Die Berufs- und Ausbildungsmesse „Perspektiven“ ist in den Messehallen in Magdeburg eröffnet worden. Am 24. und 25. September sind Schüler und andere Interessenten willkommen.

Magdeburg - Jan und Paul von der Salzmannschule sind richtig begeistert von der Magdeburger Messe „Perspektiven“. Sie findet am 24. und 25. September in Magdeburg statt und bietet jungen Menschen vor dem Schulabschluss die Möglichkeit, sich schon einmal Inspiration für die Berufswahl zu suchen. „Vorher wusste ich noch gar nicht so richtig, was ich mal machen will“, sagt Paul. Auf der Messe hat er so viele Anregungen bekommen, dass die Entscheidung nun schon schwer fällt. Auch Jan ist zufrieden: „Man kann viele Sachen mitnehmen und ausprobieren und die Mitarbeiter der Unternehmen sind alle sehr freundlich“, sagt er. Der Achtklässler hat auf der Messe ebenfalls noch ein paar Ideen für Berufe entdeckt, die er erlernen könnte.