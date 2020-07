Warum ausgerechnet Stimmungskanone Roberto Blanco Magdeburgs größte Kunstmesse eröffnet:

Magdeburg l „Ein bisschen Kunst muss sein ...“, dachten sich wohl die Organisatoren von Magdeburgs größter Messe für zeitgenössische Kunst. Sie verpflichteten Schlagerstar Roberto Blanco („Ein bisschen Spaß muss sein“) als prominenten Auftakt für die Kunstmesse, die in dieser Art die größte in der Region ist.

Am 10. September 2020 öffnet die Kunstmesse Kunst/Mitte im Amo. Warum kommt nun ausgerechnet der Schlagerbarde Roberto Blanco, der bisher nicht für diese Art von Kunst bekannt ist? Der Sänger sei ein großer Kunstförderer, heißt es in einer Erklärung der Messe-Organisatoren. Und ja, ein bisschen Marketing ist wohl auch dabei, denn Blanco könnte für die nötige mediale Aufmerksamkeit sorgen, erklärte Volker Kiehn, Galeristen- und Künstlerbetreuer der Messe, auf einen kritischen Facebook-Post von Kabarettist Lars Johansen.

Der wiederum kann die Einladung nicht verstehen. Die Messe sei eine „sehr gelungene und sich jedes Jahr qualitativ steigernde Veranstaltung, die ich gerne besucht habe.“ Mit der Einladung mache man sich nun aber entweder über Roberto Blanco oder den Kunstmarkt lustig, so Johansen. Die Magdeburger Chansonsängerin Tabea Wollner hingegen sieht die Einladung an Blanco entspannt und postete: „Was spricht dagegen, einen 83-jährigen Künstler einzuladen? Weil der auf Schlager reduziert wird?“

Erste Kunstmesse im Corona-Jahr

Was die Einladung am Ende bringt – Aufmerksamkeit, Verachtung oder Lächerlichkeit – wird sich erst nach Ende der Messe bilanzieren lassen. Fakt ist: Die Messe ist so oder so etwas Besonders, auch weil sie wohl eine der ersten deutschen Kunstmessen des Corona-Jahres sein wird. Zuvor waren wegen des Lockdowns alle anderen Veranstaltungen abgesagt worden.

Zur mittlerweile sechsten Auflage sind 90 Künstler aus Ungarn, Polen, China, Afrika, Frankreich und Deutschland eingeladen. Sie wurden von einer Jury aus 145 Bewerbern ausgewählt und werden Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik sowie Objekt- und Fotokunst präsentieren.

Neben der Werkschau der Künstler wird es vom 10. bis 13. September ein Rahmenprogramm mit Musik, Licht-Installationen und Workshops geben, wie die Veranstalter mitteilen. Außerdem wolle man Kinder und Jugendliche mit Kunst und Künstlern vertraut machen, deshalb gibt es eine Kooperation mit der Jugendkunsthochschule Magdeburg.

Gefördert werden sollen aber nicht nur bildende Künstler, sondern auch Musiker. Aus diesem Grund können sich regionale Bands um Auftritte während der Messe bewerben. Die genauen Modalitäten werden in nächster Zeit veröffentlicht, schreiben die Veranstalter auf der Internetseite der Kunst/Mitte.