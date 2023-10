Nach einem Messerangriff in einem Imbiss am Magdeburger Hasselbachplatz kommen jetzt drei Männer vor Gericht. Sie müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Messerangriff in Magdeburg: Drei Männer kommen vor Gericht

Zu einem Messerangriff war es im März 2023 am Hasselbachplatz in Magdeburg gekommen. Ein 28-Jähriger wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Magdeburg - Die Tat hatte im Frühjahr 2023 für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt: In einem Imbiss am Hasselbachplatz in Magdeburg wurde im März 2023 ein junger Mann mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Die Täter, eine Gruppe mehrerer Personen, flüchtete damals unerkannt. Jetzt kommen drei Tatverdächtige vor Gericht.