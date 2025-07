Der Tischtennis-Club Wolmirstedt richtet ein Turnier am XXL-Tisch aus. Ein bundesweiter Trend, der inzwischen sogar eine eigene Weltmeisterschaft hat. So besonders wird das Spaß-Event in der Börde.

Beim „Großtischgedaddel“ in Wolmirstedt dürfen auch Interessierte Tischtennisspieler teilnehmen, die sonst nicht im Verein spielen. Der TTC Wolmirstedt holt damit den Spiel-Trend erneut in die Ohrestadt.

Wolmirstedt. - Eine Tischtennisplatte hat so gut wie jeder schon einmal gesehen. In Wolmirstedt dürften Tischtennis-Interessierte am Sonnabend, 2. August, aber große Augen machen. Denn hier wächst die Spielfläche auf XXL-Größe an. Immerhin lockt hier am Sonnabend das „Großtischgedaddel“ des TTC Wolmirstedt in die Sporthalle – und das mit mehr als einer Besonderheit.