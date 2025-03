Die fast 30 Jahre Minigolfanlage in Magdeburg steht zum Saisonstart 2025 vor einem schwierigen Spagat. Welche Herausforderung es gibt und welche Jubiläen anstehen.

Minigolf in Magdeburg: Saisonstart mit schwierigen Entscheidungen

Seit fast 30 Jahren gibt es die Minigolfanlage in Magdeburg.

Magdeburg - Freitagnachmittag auf der Minigolfanlage in Magdeburg: Während an mancher Bahn noch für kleinere Schönheitsreparaturen herumgeschraubt wird, steht Vivien Willert schon an einer anderen und führt den ersten Schlag der neuen Saison aus. „Ich habe mich schon darauf gefreut“, sagt sie.