Die Magdeburgerin Philline Dubiel ist nicht nur Miss Deutschland, sondern will jetzt auch Miss Bambi werden.

Magdeburg (vs) l Rehaugen hat Philline Dubiel ohnehin. Ob das zur Miss Bambi reicht, bleibt abzuwarten. Zumindest hat die 19-jährige Magdeburgerin, die Mitte Juli 2019 zur Miss Deutschland gekürt worden ist, es unter die Top 33 des Miss-Bambi-Wettbewerbs 2019 geschafft. Damit ist sie der Chance einen entscheidenden Schritt näher gekommen, einen unvergesslichen Tag bei der Bambi-Verleihung am 21. November in Baden-Baden zu erleben. Eintauchen in die Welt der Stars und Sternchen, einmal den Duft der großen Bühne schnuppern und den Reportern der Boulevardpresse Interviews geben – das erwartet die Miss Bambi.

Der Wettbewerb erfüllt einer jungen Frau ihren Traum: Die Gewinnerin darf bei Deutschlands wichtigstem Medienpreis einen Tag als Star erleben – über den roten Teppich schreiten, Interviews geben und einem Bambi-Preisträger live in der Fernsehshow vor Millionen Menschen eine Trophäe überreichen. Rund um die Preisverleihung erwartet sie auch das komplette Star-Paket inklusive Abendkleid, Styling und Hotelübernachtungen. Sie wird selbst zur Person öffentlichen Interesses. Nicht, dass sie es als Miss Deutschland ohnehin schon ist, doch statt rauf auf den Laufsteg heißt es da eher rauf auf den roten Teppich.

Das zu erleben, ist auch Philline Dubiels Traum. Die 19-Jährige hat gemeinsam mit zehn weiteren Kandidatinnen der zweiten Bewerbungswoche das Finale erreicht. Bewerben können sich Kandidatinnen noch bis zum 27. Oktober. Sie müssen die Community überzeugen, denn ins Finale kommen jeweils zehn Bewerberinnen, die für ihr öffentliches Profil die meisten Stimmen erhalten haben. Zusätzlich erhält je Bewerbungswoche eine weitere Kandidatin per Jury-Card ein Ticket fürs Finale – diese Bewerberin hat es nicht unter die Top 10 mit den meisten Votes geschafft, überzeugt aber mit einer besonders außergewöhnlichen Bewerbung. Am Ende entscheidet die Miss-Bambi-Jury über die Gewinnerin.

Philline Dubiel gehört zu den Kandidatinnen, die es über das Voting ins Finale geschafft haben.