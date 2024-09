In ihrem Buch „Bittersüße Realität“ gewährt Miss Germany 2023, Kira Geiss aus Magdeburg, tiefe Einblicke in ihr Leben abseits des Rampenlichts. Sie spricht offen über ihre Jugend, geprägt von Alkoholmissbrauch und Essstörungen.

Magdeburg - Sie ist Gestalterin für visuelles Marketing, Gründerin einer Jugendgemeinde in Cracau und mittlerweile mit fast 34.000 Fans auf Instagram auch eine Social-Media-Bekanntheit. Im Jahr 2023 wurde die Wahlmagdeburgerin Kira Geiss zur Miss Germany gewählt. Nun hat die 22-Jährige ein Buch geschrieben.

Darin geht es um ihren Glauben, Schönheitsideale und einen Blick hinter die Kulissen der „Glamourwelt“, wie sie es nennt. Volksstimme-Reporterin Lena Bellon bekam Antworten zu dem Werk „Bittersüße Realität – Über mein Leben, Social Media und die Glamourwelt“.

Was hat Sie dazu bewegt, ein eigenes Buch zu schreiben?

Seit meinem Sieg durfte ich ganz intensiv in die Bereiche Politik, Unterhaltungsbranche und Medien eintauchen und hinter die Kulissen schauen. Von Drehtagen mit RTL und Bundestag bis zu Events mit Olaf Scholz war alles dabei. Dabei hatte ich unglaublich viele Momente, für die ich sehr dankbar bin.

Gleichzeitig habe ich auch viel Prägendes erlebt, was mir die Augen geöffnet und die rosarote Brille ausgezogen hat. Mir selbst hätte es gut getan, vieles davon früher zu wissen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, von meinem eigenen Leben und auch der Glitzer- und Glamourwelt zu erzählen – ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Welche Themen werden konkret in dem Buch angesprochen?

Das Buch ist in drei Teile untergliedert. Der erste Teil handelt von meiner Jugendzeit und prägenden Erlebnissen, die ich in dieser Zeit hatte. Es geht zum Beispiel um Alkoholmissbrauch, meine Essstörung, meinen Glauben und um Übergriffe.

Der zweite Teil dreht sich um den Bewerbungsprozess bei Miss Germany. Der letzte Teil erzählt all das, was ich seit meinem Sieg erlebt habe. Ich berichte von meiner Stalker-Erfahrung, über Social Media und Influencer, Luxus-Hotels, Schönheitsideale, Sexismus und vieles mehr.

Das ist Ihr erstes Buch. Wie war der Schreibprozess?

Einige Passagen habe ich unter Tränen geschrieben und andere immer und immer wieder gelesen, weil sich mein Herz so an der Erinnerung erfreut. Mit der Zeit durfte ich lernen: Beides ist normal. Beides hat seinen Platz. Beides ist echtes Leben. Das hat mir auch geholfen, Erlebtes zu verarbeiten.

Das klingt sehr privat. Hatten Sie zwischendrin auch Zweifel, ob das alles so in die Öffentlichkeit soll? Und was hat Sie letztendlich dazu motiviert, es doch zu erzählen?

Ja, es hat mich viel Kraft gekostet, all das zu erzählen, was im Buch steht. Aber ich hoffe, dass es vielen Menschen hilft, auch mal die andere Seite dieser Welt zu sehen. Ich wünsche mir mehr echtes Leben in einer Welt, die sich immer nur von ihrer besten Seite zeigt.

Niemand von uns führt ein perfektes Leben. Niemand ist immer glücklich und zufrieden. Aber in den Medien wird genau dieser Maßstab gesetzt und tagtäglich scheinbar perfekte Familien, Wohnungen und Körper präsentiert. Damit möchte ich brechen.

Können Sie kurz zusammenfassen, was Sie besonders schockiert hat, als Sie einen Einblick in die „Glamourwelt“ bekommen haben?

Dass es beispielsweise fast normal ist, Schmerztabletten zu nehmen, um den ganzen Abend auf hohen Schuhen durchzuhalten oder die Schmerzen einer aufwendigen Frisur zu ertragen. Es ist normal, dass man viele der prunkvollen Kleider nicht besitzt, sondern lediglich leiht.

Es ist normal, dass es im Backstage-Bereich oft sehr hektisch zugeht und dass einen die Tontechniker häufig in halb nacktem Zustand verkabeln. Es ist auch normal, dass andere über einen bestimmen und vorgeben, was getragen, gesagt und gemacht werden darf.

Neben diesem Erfahrungen teilen Sie auch mit den Lesern, dass Sie früher unter einer Essstörung gelitten haben und unzufrieden mit Ihrem Körper waren. Was würden Sie jungen Menschen sagen?

Mein erster Ratschlag wird immer sein: Vertrau dich jemandem an und hole dir Hilfe! Manchmal ist sogar mehr als nur das Gespräch mit einer guten Freundin angebracht.

Denn auch bei mir ist die Essstörung nicht vollkommen verschwunden, aber heute kontrolliert sie mich nicht mehr. Doch ohne, dass ich mein Problem akzeptiert und vor einer anderen Person laut ausgesprochen hätte, wäre ich vermutlich nie an diesen Punkt gekommen.

Welche Rolle spielt Magdeburg als Ihre Wahlheimat?

Ja, tatsächlich spielt auch Magdeburg immer wieder eine Rolle im Buch! Die Stadt hat schon lange einen großen Platz in meinem Herzen. Das Kapitel „Unerwünschte Nebenwirkungen“, in dem ich unteranderem von meinem Stalker erzähle, spielt beispielsweise hauptsächlich in Magdeburg.

Alle, die ein Buch im Laden kaufen sollten, können vielleicht sogar ein signiertes Exemplar ergattern, da ich hier in Magdeburg immer wieder Bücher signiere, wenn ich welche entdecke.

Das Buch „Bittersüße Realität – Über mein Leben, Social Media und die Glamourwelt“, von Kira Geiss ist im Handel und online für 22 Euro erhältlich.