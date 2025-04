Kinder aus elf Grundschulen traten beim Fairplay-Turnier in Magdeburg an.

Magdeburg - Mit vollem Einsatz rennen die Grundschüler aus der Moldenstraße und Weitlingstraße dem Ball hinterher. Wie bei den Großen geht das Spiel hin und her. Am Ende liegen die Kinder aus dem Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt mit 3:1 vorne.

Mehrere Grundschulen spielen bei dem Fußball-Turnier in Magdeburg gegeneinander. Foto: Stefan Harter

Insgesamt zwölf Mannschaften aus elf Magdeburger Schulen sind am 30. April 2025 auf dem Vereinsgelände von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt zu Gast, um beim mittlerweile traditionellen Fairplay-Turnier das beste Schulteam zu küren.

Bei dem sportlichen Wettkampf in Magdeburg steht der faire Umgang im Vordergrund. Foto: Stefan Harter

„Bei dem Fußball-Wettkampf steht der Gedanke des fairen Spiels und des freundschaftlichen Umgangs auch mit den gegnerischen Mannschaften im Mittelpunkt“, erklärt Torsten Boek vom Deutscher Familienverband.

Magdeburger Schulsozialarbeiter haben die Kinder in der Fußball-AG vorbereitet. Foto: Stefan Harter

Er ist Schulsozialarbeiter an der GS Moldenstraße und betreut die Fußball-AG. Auch an den anderen teilnehmenden Einrichtungen sind die Schulsozialarbeiter dafür verantwortlich und arbeiten dort das ganze Schuljahr über mit den Kindern zusammen.

Das Fußball-Turnier in Magdeburg soll auch zu Integration beitragen. Foto: Stefan Harter

Diese haben häufig besondere Aufmerksamkeit notwendig und sollen durch den Sport zum Beispiel Disziplin lernen. Auch Integration spiele dabei eine große Rolle, sagt Torsten Boek. Das Turnier sei am Ende nur das I-Tüpfelchen bei der Arbeit mit den Kindern.

Das Fairplay-Turnier wurde auf der Vereinsanlage von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ausgetragen. Foto: Stefan Harter

Gut 120 Jungen und Mädchen sind beim Fairplay-Turnier an der Zielitzer Straße angetreten. Mit dabei waren Mannschaften von den Grundschulen Weitlingstraße, Lindenhof, Westerhüsen, Kritzmannstraße, An der Klosterwuhne (mit zwei Teams), Hegelstraße, Moldenstraße, Am Glacis, Umfassungsstraße, Am Nordpark sowie die Makarenko-Förderschule.

Jungen und Mädchen aus elf Magdeburger Grundschulen traten bei dem Fairplay-Turnier an. Foto: Stefan Harter

Unterstützt wurde die Veranstaltung von ehrenamtlichen Schiedsrichtern, dem Fanprojekt des 1. FC Magdeburg sowie TuS 1860 als Gastgeber.