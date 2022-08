Mit dem Golfball durch schwere Zeiten

Die Minigolf-Anlage an der Lerchenwuhne und ihre Betreiberin Susan Kottemer haben mit der Corona-Pandemie schwierige Zeiten hinter sich. Bei den Besuchern hat sich seither eine Eigenschaft verändert. Am 18. August startet ein Firmenturnier.

Magdeburg - Dass Susan Kottemer so viel positive Energie ausstrahlt, ist nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 nicht selbstverständlich. Auch die Minigolf-Anlage, die sie an der Lerchenwuhne betreibt, war betroffen von den diversen Corona-Bestimmungen. „Es ging von 100 auf null hinunter“, erinnert sie sich, und das nur kurze Zeit, nachdem sich die 52-Jährige entschieden hatte, ihren Beruf im Call-Center aufzugeben und sich ganz dem Freizeitvergnügen auf dem Grün in der Nähe des Floraparks zu widmen. „Wir befanden uns gerade in den Vorbereitungen für die Saison, hatten Speisen und Getränke eingekauft“, erinnert sie sich. Ab Februar hatte sie die ersten Meldungen von Corona-Fällen in Deutschland mitverfolgt. An einen Lockdown wollte da aber noch niemand glauben.