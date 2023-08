Mit dem Rad zur Schnitzeljagd

Eine Schnitzeljagd per Fahrrad hat die Initiative Radkultur Magdeburg für den morgigen Sonntag organisiert. Es handelt sich um eine Neuauflage zweier Fahrrad-Schnitzeljagden der Vorjahre. Den Nachmittag über haben Interessierte die Möglichkeit, sich individuell auf die Strecke zu begeben. Am Ende gibt es auch etwas zu gewinnen.

Magdeburg - Die Initiative Magdeburger Radkultur hat für den morgigen Sonntag eine Fahrrad-Schnitzeljagd durch Magdeburg vorbereitet. Von 15 bis 18 Uhr können sich Magdeburger und Besucher der Landeshauptstadt mit ihren Fahrrädern auf den Weg zu den einzelnen Stationen machen. Insgesamt gibt es 15 Stationen in Innenstadtparks und zentrumsnahen Stadtteilen.

Jede Station bietet Aufkleber mit einem markanten Magdeburger Wahrzeichen, die auf einer persönlichen Fahrradsammelkarte gesammelt werden können. Wer mindestens zehn Aufkleber gesammelt hat, kann um 18.30 Uhr vor dem Büro des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im Breiten Weg 11a neben dem Hundertwasserhaus an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen.

An den Stationen können Teilnehmer aktiv werden

Viele Stationen locken dabei auch zu Aktivitäten. Dazu gehören beispielsweise das Basteln von Musikinstrumenten und Quizfragen am Gesellschaftshaus, eine Pflanzaktion mit „Otto pflanzt“ im Labyrinth in Buckau, Geschicklichkeitsspiele in Stadtfeld und Wissenschaftshafen, das Malen von Charakteren im studentischen Laden Schauwerk, eine kurze Entdeckungstour zum Magdeburger Dom und eine Pausensnackstation im Intakt. Alle Stationen sind von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Bei dieser Gelegenheit können die Fahrrad-Schnitzeljäger die Stadt, das Fahrradfahren und die Natur aus einer ganz neuen Perspektive erleben, so der Wunsch der Initiatoren. Egal ob allein, in Familie oder in einer Freundesgruppe – alle sind herzlich willkommen, um mitzumachen. An den Stationen der Magdeburger Fahrradschnitzeljagd haben die Gruppen auch die Gelegenheit, sich bei den Aktivitäten zu vermischen, wodurch Gespräche und Interaktionen angeregt werden, heißt es in einer Ankündigung. Der Tag lade die Menschen dazu ein, zu spielen, Geschichten auszutauschen, neue Kultur- und Umwelteinrichtungen in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und unbekannte Fahrradwege zu erkunden, die die Vorfreude auf zukünftige Touren mit dem Fahrrad wecken.

An sechs Stellen werden die Sammelkarten ausgegeben

An sechs Stationen lohnt sich der Start in besonderer Weise: An diesen gibt es nämlich die Sammelkarten für die Aufkleber. Es handelt sich um die Stopps an der Brücke am Wasserfall zwischen Cracau und Stadtpark, um das Labyrinth der Grünen Mitte in Buckau – siehe Seite 21 –, um die Wiese an der Ringbrücke des Glacis, um den ADFC im Breiten Weg, um das Schauwerk im Breiten Weg 28 und um eine Station in den Goetheanlagen.

Die Planung der eigenen Route liegt in der Hand jedes Teilnehmers und kann je nach gewünschter Streckenlänge variiert werden. Es gibt Optionen für kurze kinderfreundliche Touren sowie längere Ausflüge für jene, die Kilometer sammeln möchten.

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung des Fahrrads für die Freizeitgestaltung zugenommen. Begünstigt wurde dies nicht zuletzt durch die Entwicklung von E-Bikes, von denen auch auf den Straßen Magdeburgs immer mehr zu sehen sind. Dank dieser nutzen heute Menschen das Fahrrad, die in der Vergangenheit eher das Auto oder den öffentlichen Personennahverkehr genutzt hätten.

Auch die Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre haben viele Menschen auf den Geschmack gebracht, das Fahrrad zu nutzen: Fahrradtouren gehörten zu den Aktivitäten, die auch im Lockdown häufig möglich waren.

Seit dem vergangenen Jahr hat auch die Magdeburger Volksstimme Vorschläge zu Radtouren zusammengestellte, die auch im Internet unter www.volksstimme.de nachgelesen werden können. Neben einigen Routen durch die Stadt ist dabei die Umgebung der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt der Hauptinhalt.