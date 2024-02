In der 2. Regionalliga Ost hat der USC Magdeburg Abstiegssorgen. Davon kann er sich kurz lösen - denn der Landespokal steht an.

Magdeburg - Die USC-Basketballer treten an diesem Sonnabend zum Final Four im Landespokal an, Abwechslung vom Ligaalltag ist dann in Halle trotzdem nicht zu erwarten. Der Halbfinal-Gegner ist kein Unbekannter, es sind die gastgebenden USV Rhinos (13 Uhr), denen die Magdeburger auch schon zweimal in der 2. Regionalliga Ost begegnet sind – und dann jeweils verloren haben. Der USC reist ohne Karl Potratz und Fabien Kondo an die Saale. „Somit haben andere die Chance, sich zu beweisen“, erklärte Coach Robert Wendt.