In Magdeburg entstehen derzeit in der Nähe der Uni möblierte Mikroapartements, die vor allem für Studenten gedacht sind. Wie hoch die Miete ist und wann sie bezugsfertig sind.

Magdeburg - In Magdeburg wurde am 28. Mai 2025 das Richtfest für ein neues Wohngebäude gefeiert. Mit seinen kleinen Wohnungen, sogenannten Mikroapartements, richtet es sich primär an Studenten und andere Interessenten, die nur zeitweise eine Bleibe in der Stadt suchen.