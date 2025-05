Schmierereien in Magdeburg Erneut Morddrohungen gegen Oberbürgermeisterin Borris und Beigeordneten Krug

In Magdeburg sind erneut Morddrohungen und Beleidigungen in Form von Graffiti gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris und den Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug aufgetaucht. Wer dahintersteckt und was die Stadt dagegen unternimmt.