Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna ist auf einem Feld in der Nähe des Magdeburger Flugplatzes notgelandet. Foto: Tom Wunderlich

Ein Flugzeug ist in Magdeburg notgelandet. Der Pilot steuerte die Cessna in ein Feld in Flugplatznähe. Er war nicht allein an Bord.

Magdeburg l Diese Landung war wahrlich unfreiwillig. Am Samstagabend musste ein Kleinflugzeug bei Magdeburg notlanden. Nach ersten Informationen soll sich die Cessna in 20 Meter Höhe befunden haben, als plötzlich der Motor versagte. Der 58-jährige Pilot reagierte geistesgegenwärtig und landete das Kleinflugzeug in einem Feld in Sichtweite des Flugplatzes Magdeburg. Er und die sich an Bord befindlichen fünf Fallschirmspringer blieben bei der unsanften Landung unverletzt. Sie kamen alle mit dem Schrecken davon. Warum die Motoren plötzlich versagten, muss nun geklärt werden. Während des Abtransportes musste die vielbefahrene Bundesstraße 71 vollgesperrt werden. Bilder Das in Magdeburg notgelandete Flugzeug vom Typ Cessna wurde dann auf der Straße abtransportiert. Die Bundesstraße 71 war stundenlang gesperrt. Foto: Tom...



Von Tom Wunderlich

