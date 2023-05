Die Stadt hat ein Müllproblem: In Magdeburg wird immer mehr Abfall direkt neben den oft halbleeren Mülltonnen entsorgt. Das betrifft besonders Kartons. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Magdeburg vermüllt offenbar immer mehr. Die durch Online-Bestellungen gehäuften Karton-Fluten stellen mittlerweile ein Problem für die Abfallentsorgung der Stadt dar. Doch es handelt sich dabei allem Anschein nach nicht nur um ein ästhetisches und wirtschaftliches, sondern auch um ein gesundheitliches Dilemma. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach würden Kartons immer häufiger neben die Altpapiertonne gestellt. "Mittlerweile stehen in manchen Straßenzügen neben jeder dritten – oftmals halbleeren – Altpapiertonne beigestellte Kartons, weil sich nicht immer die Mühe gemacht wird, die Pappe zu zerkleinern, um die Behälter besser auszunutzen", so die Stadt.

Abfall in Magdeburg: Hunderte Kartons am Tag

Beim Leeren der Altpapiertonnen leiste die Technik der Müllfahrzeuge die Hebearbeit und schone damit die Gesundheit der Beschäftigten. Bei lose bereitgestelltem Altpapier sei dies jedoch nicht der Fall. Das Einwerfen leerer Kartons koste nicht nur wesentlich mehr Zeit, sondern sei auch eine körperliche Zusatzbelastung für die Mitarbeitenden. Würde bedacht, dass im Rahmen einer Altpapiertour tagtäglich Hunderte von Kartons eingesammelt werden, werde das Ausmaß des zusätzlichen Aufwands deutlich.

Darum appelliert die der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb, sperrige Kartons ausschließlich zerkleinert in die blaue Altpapiertonne zu geben. Lediglich einmalig anfallende Großkartons, wie beispielsweise von großen Fernsehern, dürften am Abfuhrtag neben die Altpapiertonne gestellt werden. Grundsätzlich könne Papier, Pappe und Karton auch kostenfrei an den Wertstoffhöfen Cracauer Anger, Hängelsberge und Silberbergweg während der Öffnungszeiten angeliefert werden.

Bei ständig anfallenden Mehrmengen hätten Eigentümer und Hausverwaltungen außerdem die Möglichkeit, sich an den Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb zu wenden, um die Bereitstellung einer weiteren Altpapiertonne ohne zusätzliche Gebühren prüfen zu lassen.