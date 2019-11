Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro hat ein falscher Klempner in Magdeburg ergaunert.

Magdeburg l Am Freitag ist der Polizei angezeigt worden, dass eine 96-Jährige am Schrotebogen (Stadtteil Neue Neustadt) Opfer eines offensichtlich falschen Klempners geworden. Der Mann habe sich als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft ausgegeben und wollte die Qualität des Wassers überprüfen, heißt es. Die Rentnerin ließ den Mann herein, der in der Küche den Abfluss überprüfte und im Bad Wasser in die Wanne laufen ließ. Nach etwa zehn Minuten war der Unbekannte wieder verschwunden.

Erst einen Tag später habe die Frau bemerkt, dass ihr Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen wurden. Der Täter ist ca. 1,60 Meter groß, untersetzt mit einer dicklichen Gestalt und hat dunkle Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Arbeitsanzug.

Wer Hinweise auf die Identität oder zur Tat geben kann, meldet sich bei der Polizei in Magdeburg unter Telefon 0391/546 32 92.